В Рязанской области неизвестный выкинул из машины чемодан с щенками

В деревне Вишневка местные жители спасли собаку и четверых щенков. Об этом написала ГТРК «
Как пишет телекомпания, ссылаясь на очевидцев, мужчина выкинул из автомобиля чемодан на дорогу. Оказалось, что внутри были животные. Собак на время приютила местная жительница.
«Мы давали, точнее, дали буквально вчера вечером объявление на сайте. Надеемся, может быть, кто-то увидит этих прекрасных щенков. Может быть, мы найдем им дом, но не найдем, тогда придётся, конечно, отвозить в приют», — сказала жительница деревни Вишневка Галина Фролова.
Ранее, в декабре прошлого года, в лесу под Рязанью в метель
Фото ГТРК «Ока»