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13:56, 2 апреля 2019 405
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В Рязанской области неизвестный выкинул из машины чемодан с щенками

В Рязанской области неизвестный выкинул из машины чемодан с щенками

В деревне Вишневка местные жители спасли собаку и четверых щенков. Об этом написала ГТРК «Ока».

Как пишет телекомпания, ссылаясь на очевидцев, мужчина выкинул из автомобиля чемодан на дорогу. Оказалось, что внутри были животные. Собак на время приютила местная жительница.

«Мы давали, точнее, дали буквально вчера вечером объявление на сайте. Надеемся, может быть, кто-то увидит этих прекрасных щенков. Может быть, мы найдем им дом, но не найдем, тогда придётся, конечно, отвозить в приют», — сказала жительница деревни Вишневка Галина Фролова.

Ранее, в декабре прошлого года, в лесу под Рязанью в метель выбросили 20 щенков. Для всех собак нашли новые дома.

Фото ГТРК «Ока»


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