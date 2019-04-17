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17:58, 17 апреля 2019 321
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Экс-советнику рязанского мэра продлили арест

Экс-советнику рязанского мэра продлили арест

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Экс-советника рязанского мэра Александра Зайкина оставили в СИЗО. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В среду, 17 апреля, Зайкину продлили арест до 19 июля.

Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

По ходатайству следственного комитета России дело передали в Басманный суд.


© RZN.info

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