Экс-советнику рязанского мэра продлили арест

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Экс-советника рязанского мэра Александра Зайкина оставили в СИЗО. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
В среду, 17 апреля, Зайкину продлили арест до 19 июля.
Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
По ходатайству следственного комитета России дело
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»