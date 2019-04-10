Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:13, 10 апреля 2019 564
 0    0

Рязанцы сфотографировали первую радугу в году. Обзор соцсетей

Рязанцы сфотографировали первую радугу в году. Обзор соцсетей

Вечером в среду, 10 апреля, в Рязани прошел дождь. После него над городом заметили двойную радугу.

Пользователи групп «Новости Рязани ВКонтакте» и «Типичная Рязань» опубликовали в сети снимки из разных частей города.

Напомним, в Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. По данным синоптиков, явление сохранится ночью и утром 11 апреля.

Фото к новости Никиты Богомолова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
«Классическое образование для будуЮщего». Как РГУ стал самым скандальным учебным заведением в регионе

«Классическое образование для будуЮщего». Как РГУ стал самым скандальным учебным заведением в регионе 9

Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портиться после ухода в 2007 году с поста ректора Анатолия Лиферова.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 39 224
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 35 912
В Рязани школьник покончил с собой 5
18:31, 30 марта 2019 29 402
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 394
На Бали погибла россиянка 1
20:17, 1 апреля 2019 17 095
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум