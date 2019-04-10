Рязанцы сфотографировали первую радугу в году. Обзор соцсетей

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Вечером в среду, 10 апреля, в Рязани прошел дождь. После него над городом заметили двойную радугу.
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Напомним, в Рязанской области
Фото к новости Никиты Богомолова
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Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портиться после ухода в 2007 году с поста ректора Анатолия Лиферова.