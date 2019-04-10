В Рязани объявили «желтый» уровень опасности

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером в среду, 10 апреля, в Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, потенциальную угрозу представляет туман. Такая же ситуация складывается во Владимирской, Ивановской и Тверской областях ЦФО.
Напомним, «желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы сфотографировали первую радугу в году. Обзор соцсетей
|
cледующая новость →Украина расширила торговые санкции против России
Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.