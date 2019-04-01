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17:13, 1 апреля 2019 3 091
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Задержан ректор РГУ имени Есенина

Задержан ректор РГУ имени Есенина

Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Ранее задержали проректора Елену Кирьянову. В ее отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Против Минаева возбуждены два дела — по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Выяснилось, что руководитель вуза назначил сотрудникам премии в размере 1,2 млн рублей. Деньги впоследствии использовали для «покрытия представительских расходов работы комиссии», что, по мнению ректора, должно было помочь для успешной аккредитации вуза.

По уголовным делам проводится расследование.

Фото с сайта РГУ имени Есенина


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