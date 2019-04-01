Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
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Против Минаева возбуждены два дела — по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Выяснилось, что руководитель вуза назначил сотрудникам премии в размере 1,2 млн рублей. Деньги впоследствии использовали для «покрытия представительских расходов работы комиссии», что, по мнению ректора, должно было помочь для успешной аккредитации вуза.
По уголовным делам проводится расследование.
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