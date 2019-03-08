Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:18, 8 марта 2019 270
 0    0

Директор «Детского питания» заявила, что некачественную еду в школах обязаны заменять в течение часа

Директор «Детского питания» заявила, что некачественную еду в школах обязаны заменять в течение часа

Директор «Детского питания» Ирина Истомина в беседе с корреспондентом RZN.info рассказала о том, как относится к фотографиям в соцсетях, на которых дети показывают разные субстанции в еде.

По ее словам, такие случаи дают возможность узнать о проблеме и решить ее. «Но с другой стороны, такая информация не всегда является достоверной и, естественно, оказывает негативное влияние на общественное мнение», — заявила Истомина.

Руководитель рассказала, что если подобное происходит, то причину ищут на производстве. Кроме того, по нужде подключают управление образования.

«В работе есть тонкости, случаются ошибки на нашей стороне, но, слава богу, критичных не было. На моей памяти был случай с некачественным фруктом и мясом. Мы принимаем их по ветеринарным свидетельствам, декларациям, сертификатам и не всегда можем посмотреть, что там внутри. Но я всегда говорю своим сотрудникам: мы мобильное предприятие, у нас есть транспорт, и мы обязаны в течение часа заменить некачественный продукт», — отметила она.

Подробное интервью читайте в нашем разделе «Публикации».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:18, 8 марта 2019
Директор «Детского питания» заявила, что некачественную еду в школах обязаны заменять в течение часа
17:35, 8 марта 2019
«Дорогая, ты права». Рязанцы организовали праздничное шествие с плакатами в центре города. Фото 1
17:23, 8 марта 2019
Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения
16:37, 8 марта 2019
Прокуратура проверила школьные автобусы в Ряжске
15:32, 8 марта 2019
В выходные рязанские спасатели проведут 28 рейдов на водоемах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:46, 24 февраля 2019 18 646
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
12:01, 24 февраля 2019 18 516
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
19:14, 26 февраля 2019 16 957
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
17:01, 23 февраля 2019 16 689
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:38, 28 февраля 2019 16 031
Рязанцев пригласили в ЦПКиО на праздник «Прощай, Масленица» 3
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум