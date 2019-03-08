Директор «Детского питания» заявила, что некачественную еду в школах обязаны заменять в течение часа

Директор «Детского питания» Ирина Истомина в беседе с корреспондентом RZN.info рассказала о том, как относится к фотографиям в соцсетях, на которых дети показывают разные субстанции в еде.
По ее словам, такие случаи дают возможность узнать о проблеме и решить ее. «Но с другой стороны, такая информация не всегда является достоверной и, естественно, оказывает негативное влияние на общественное мнение», — заявила Истомина.
Руководитель рассказала, что если подобное происходит, то причину ищут на производстве. Кроме того, по нужде подключают управление образования.
«В работе есть тонкости, случаются ошибки на нашей стороне, но, слава богу, критичных не было. На моей памяти был случай с некачественным фруктом и мясом. Мы принимаем их по ветеринарным свидетельствам, декларациям, сертификатам и не всегда можем посмотреть, что там внутри. Но я всегда говорю своим сотрудникам: мы мобильное предприятие, у нас есть транспорт, и мы обязаны в течение часа заменить некачественный продукт», — отметила она.
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