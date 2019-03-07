Коррупционный скандал и проверки в школах — что дальше? Новый директор «Детского питания» о будущем предприятия

Осенью прошлого года муниципальное предприятие «Детское питание» одна за другой начали преследовать неудачи. Сначала в сети появилось видео, как в школьной столовой недоеденные супы сливаются обратно в кастрюлю. Инцидент произошел в школе №57. После жалобы на некачественное питание последовали проверки, затронувшие более 30 рязанских учебных заведений.

Тем временем за взятку задержали директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого. С октября 2018 года он находится в СИЗО. К нему присоединились еще несколько фигурантов коррупционного дела.

В середине ноября директором МП «Детское питание» стала Ирина Истомина. Корреспонденту RZN.info она рассказала о себе, о том, как улучшается качество пищи для школьников, а вот об ошибках прошлого руководства предпочла не говорить — лучше делом доказывать, как меняется предприятие в лучшую сторону.

Как вы решились занять должность директора предприятия с подмоченной репутацией?

— Было страшно, но подвигли дети. Я очень люблю детей и думаю, что бог в награду дал мне эту работу. Я считаю, что имею все качества для того, чтобы сделать это предприятие хорошим.

Как обстоят дела с кадрами на предприятии?

— В «Детском питании» работает свыше 400 человек. Большинство — пенсионеры и люди предпенсионного возраста. К сожалению, из-за маленькой зарплаты молодежь к нам не спешит идти. Предприятие взаимодействует с центром занятости населения, помогаем обеспечить рабочими местами людей с ограниченными возможностями здоровья.

Каким образом формируется меню для школьников? Кто его разрабатывает?

— Меню для питания учащихся городских школ разрабатывается технологом нашего предприятия на основании сборника рецептур для школьного питания и в соответствии с нормами СанПин. Разработанное меню согласовывается с региональным управлением Роспотребнадзора.

Каким образом контролируется качество приготовленных блюд?

— Ежедневно ответственные работники снимают пробу с приготовленных блюд. Я тоже обязательно пробую блюда. Кроме того, в школьных столовых работает бракеражная комиссия. Она оценивает качество привезенных или приготовленных блюд. В состав комиссии входят работники школы, медработник и сотрудники школьной столовой.

Каким образом готовое питание поставляется в школы? Наверняка есть правила перевозки. Расскажите о них.

— Готовое питание доставляется в школы на транспорте предприятия. У нас десять машин. Весь транспорт регулярно подвергается санитарной обработке. Обязательное условие — наличие изотермического фургона, сохраняющего температуру перевозимой продукции. Экспедиторы, доставляющие горячее питание, имеют медицинские книжки. Фургоны оборудованы стеллажами для кондитерских изделий. Их, как и в советское время, мы перевозим в деревянных лотках.

Этого транспорта достаточно, чтобы вовремя доставлять еду в школы?

— Достаточно. Рязань условно разделена на десять сегментов, на каждый сегмент по машине. В течение часа они развозят еду по школам. В день два рейса. Первый в 7 утра — это завтраки, затем второй выезжает в 11 — развозит обед.

Работники школьной столовой — это сотрудники «Детского питания». Какие требования предъявляются к ним?

— При приеме на работу обращаем внимание на профессиональное образование, берем с опытом работы, без судимости. Обязательно наличие медицинской книжки. Сотрудники предприятия регулярно проходят плановые медицинские осмотры. Оцениваем чистоплотность человека, его характер, потому что ему придется общаться с детьми. Для нас также важно физическое здоровье человека, так как работа тяжелая.

Какие требования предъявляются к внешнему виду сотрудника столовой?

— Сотрудник столовой обязательно должен быть в колпаке или шапочке, халате, перчатках и сменной обуви. Весь персонал проходит широкий спектр анализов. Также мы плотно работаем с Роспотребнадзором, который сообщает о необходимости сделать новые прививки. В дальнейшем они учитываются при приеме на работу. С этим строго.

В нескольких школах прошли дегустации школьного меню. Можете подвести итоги, что говорят родители? Что нравится им, а что нет.

На этом вопросе Ирина Владимировна прерывается и достает из стола несколько стопок с документами.

— Сейчас вам покажу. У нас было четыре встречи с родителями. Они положительно отнеслись к таким мероприятиям. Негатива не было, хотя пару раз высказывали сомнения: вы, наверное, нам сейчас приготовили одно, а детям даете другое. Это неправда. Важно, чтобы они были уверены в качестве блюд, которые едят их дети. Благодарили за каши, запеканки и салаты. По результатам дегустаций каша «Дружба» уже введена в меню. Замечания были по количеству сахара в напитках. В качестве предложений попросили добавить в меню побольше свежих овощей и фруктов.

В стопки собраны анкеты с результатами опроса родителей, поучаствовавших в дегустации блюд. Практически все листы подписаны. В столбик перечислены дегустируемые блюда, рядом его оценка — либо плюс, либо минус, напротив — пояснение — что конкретно не понравилось. Лишь редкие блюда получили «минус». Нарекания вызвали напитки, в частности, компот: написали, что очень много сахара. Некоторые родители оставили на листках слова благодарности за вкусную еду.

— Очень много нападок на наше предприятие, и мне, как матери и педагогу, хочется донести до родителей информацию, что здесь все нормально, качество продуктов хорошее. Мы работаем с рязанской областной ветеринарной лабораторией. Там нам бесплатно делают пробы. Если какие-то продукты вызывают сомнения, мы их отправляем на экспертизу, от некачественных отказываемся, возвращаем поставщику. Раньше приоритет был — цена. Сейчас — цена и качество. Качество у нас хорошее, и готовят люди с любовью. У многих есть свои дети и внуки.

Как вы относитесь к фотографиям в соцсетях, на которых дети показывают разные субстанции в еде? Я говорю не только о Рязани. Поддерживаете, что дети публикуют такие снимки или нет?

— С одной стороны, это дает возможность узнать о проблеме и решить ее. С другой стороны, такая информация, к сожалению, не всегда является достоверной и, естественно, оказывает негативное влияние на общественное мнение. В таких случаях мы проводим внутреннее расследование, ищем причину на производстве. Если нужно, подключаем управление образования. В работе есть тонкости, случаются ошибки на нашей стороне, но, слава богу, критичных не было. На моей памяти был случай с некачественным фруктом и мясом. Мы принимаем их по ветеринарным свидетельствам, декларациям, сертификатам и не всегда можем посмотреть, что там внутри. Но я всегда говорю своим сотрудникам: мы мобильное предприятие, у нас есть транспорт, и мы обязаны в течение часа заменить некачественный продукт.

Кроме дегустаций, какая форма обратной связи с родителями и школьниками у вас есть?

— Связь прямая — непосредственно со мной, я дала всем номер своего телефона. Он также указан на сайте «Детского питания». Я дотошный человек, мне очень хотелось разобраться со всеми факторам на предприятии. Потому в случае каких-то казусов звонят сразу мне на сотовый. Решить вопрос так получается оперативнее.

— Предприятие активно работает «ВКонтакте». Кроме того, в школьных столовых периодически проводится анкетирование учащихся. В качестве мер реагирования на жалобы родителей сотрудники администрации города и «Детского питания» выезжают на место и выясняют обстоятельства инцидента для предотвращения дальнейших подобных случаев.

Родители часто звонят вам?

— Часто. У меня в телефоне уже скопилась большая база: родители, директора школ, буфетчики — люди, неравнодушные к процессу. Я не хочу сказать, что здесь все плохо. Иногда звонят просто проконсультироваться или благодарят за работу. Реже, конечно. Но это приятно. Не надо бояться «Детского питания». Я хочу, чтобы родители увидели, что здесь есть достаточный контроль над всем процессом, чтобы им было спокойно за питание своих детей.

Вы недавно стали занимать должность директора. Скажите, на что сразу обратили внимание. Что захотели сразу исправить?

— Сразу обратила внимание на людей, на русский дух на предприятии. Когда пришла и увидела бабушек, которые за минимальную зарплату работают с большими, тяжелыми котлами и успевают сначала три завтрака приготовить, разложить, накрыть, а потом еще обеды… Поняла, что русского человека никто не победит.

Исправили ошибки, ранее допущенные с закупками. С 2019 года начали в другом русле работать. Я занимаюсь подбором ассортимента, чтобы он удовлетворял требованиям цены и качества. Веду переговоры с производителями. Проводим электронные торги, выявляем победителя. Но если товар не устраивает по качеству, то мы ищем дальше. Сейчас по ассортименту самая основная работа.

Ждут ли изменения школьного меню в будущем?

— Изменения меню прорабатываются, для этого и были проведены дегустации, заполнялись анкеты. Наше предприятие должно шагать в ногу со временем. Планируем осуществлять дальнейшее взаимодействие с родителями, учениками в формате проведения дегустаций, круглых столов, заполнения анкет.

Очень хочется соединить пользу сбалансированного питания с интересами наших детей. Конкурсом рисунков «Щи да каша — пища наша» вместе с управлением образования мы хотим популяризировать генетически полезные русские блюда. Новинки тоже хотим вносить, но основа — наша исконная русская пища — все равно должна остаться, чтобы дети были здоровы.

Какие планы на будущее строите?

— Хочется, чтобы предприятие работало, развивалось. Я считаю, что детское питание нельзя отдавать в частные руки, потому что за такую небольшую стоимость маленькие предприниматели не смогут накормить качественными продуктами. Цель предпринимателя — это прибыль, она у него будет за счет экономии на качестве продукции. Мы тут берем объемом. У нас самое большое производство в Рязани. У нас продукты только по ГОСТу — масло, сыр, творог, только свежее яйцо. И логистика своя. Мы работаем в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Хотелось бы увеличить зарплаты сотрудникам, повысить уровень привлекательности предприятия, чтобы к нам шла молодежь.

Эти планы уже в процессе реализации или вы пока только думаете об этом?

— Это пока мысли и желания. Я всего лишь три месяца здесь работаю. Мы надеемся, что к нам на предприятие войдет «бережливое производство». Есть, что модернизировать. Я пришла сюда с другим взглядом, вижу, что можно оптимизировать, где сократить расходы и увеличить доходы. Но пока это все в планах у меня на бумаге.

Когда стоит ждать изменений?

— Думаю, через год можно начать. Как говорит наш президент, нужно иметь амбициозные планы. Мы должны жить по правилам нашего государства, нашего правительства. У нас такие же планы, как у государства — быть сильным, крепким, и здоровым предприятием. Мы не хотим бедствовать, хотим развиваться.

Справка

Ирина Владимировна Истомина родилась и выросла в Рязани, окончила педагогический колледж и экономический факультет МЭСИ. Более 25 лет работала с продуктами питания, была руководителем на оптовых и розничных предприятиях.