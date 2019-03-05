Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:18, 5 марта 2019 951
 0    0

В Рязани отметили 80-летие филармонии. Фото и видео

В Рязани отметили 80-летие филармонии. Фото и видео

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани отметили 80-летний юбилей филармонии. Торжественный концерт прошел в понедельник, 4 марта.

С праздником артистов и гостей филармонии поздравила зампред регионального правительства Лариса Крохалева.

«80 лет — это большой срок. И событие это знаковое для нашей области, потому что эта сцена принимала артистов с мировыми именами. Здесь выросли наши коллективы, которые стали известны всему миру. И сегодня филармония продолжает развиваться. Совсем недавно обновил свой вид камерный зал, появилась еще одна сценическая площадка, где филармония будет ждать своих зрителей», — заявила Крохалева.

Также она вручила отличившимся памятные знаки губернатора «За усердие» и «Благодарность от земли Рязанской».

В первом отделении выступили артисты русского народного хора имени Попова. После перерыва на сцену вышли квартет «Парафраз», песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-рязанцы», Рязанский камерный хор, ансамбль «Солисты Рязани» и другие артисты филармонии.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:05, 5 марта 2019
«Рязаньэнерго» провел первый этап Всероссийской олимпиады школьников «Россети»
10:51, 5 марта 2019
Рязанский агроуниверситет посетил Международный агросалон во Франции
10:21, 5 марта 2019
Рязанцу запретили торговать салютами в подвале жилого дома
10:18, 5 марта 2019
В Рязани отметили 80-летие филармонии. Фото и видео
10:11, 5 марта 2019
«Капитал — строитель жилья!» сдал дом со смайликом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта — опрос

Российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта — опрос

Компания ОБИ узнала, какие цветы и подарки хотели бы в этом году получить женщины.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:01, 24 февраля 2019 18 190
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
8:46, 24 февраля 2019 17 682
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
18:06, 21 февраля 2019 17 559
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
17:01, 23 февраля 2019 16 520
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:14, 26 февраля 2019 16 435
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум