В Рязани отметили 80-летие филармонии. Фото и видео

В Рязани отметили 80-летний юбилей филармонии. Торжественный концерт прошел в понедельник, 4 марта.
С праздником артистов и гостей филармонии поздравила зампред регионального правительства Лариса Крохалева.
«80 лет — это большой срок. И событие это знаковое для нашей области, потому что эта сцена принимала артистов с мировыми именами. Здесь выросли наши коллективы, которые стали известны всему миру. И сегодня филармония продолжает развиваться. Совсем недавно
Также она вручила отличившимся памятные знаки губернатора «За усердие» и «Благодарность от земли Рязанской».
В первом отделении выступили артисты русского народного хора имени Попова. После перерыва на сцену вышли квартет «Парафраз», песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-рязанцы», Рязанский камерный хор, ансамбль «Солисты Рязани» и другие артисты филармонии.