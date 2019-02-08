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10:43, 8 февраля 2019 168
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В рязанской филармонии открыли обновленный зал камерной музыки

В рязанской филармонии открыли обновленный зал камерной музыки

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В рязанской филармонии открыли отреставрированный зал камерной музыки. В четверг вечером, 7 февраля, там выступил ансамбль «Солисты Рязани». Музыканты исполнили классические композиции Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, а также кинохиты и популярные мелодии.

Зал камерной музыки впервые открыли в 1991 году. Он расположился в историческом здании и является частью архитектурного ансамбля Гостиного двора конца XVIII — начала XIX вв. Средства на реконструкцию камерного зала выделили из резервного фонда правительства Рязанской области. Работы начались осенью прошлого года.

Открытие посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Перед концертом он осмотрел обновленные коридоры и выставку из истории зала камерной музыки.

«Мы становимся свидетелями достаточно яркого, значимого события культурной жизни Рязанской области. Обновленный зал камерной музыки вновь распахнет свои двери перед слушателями. Это, без преувеличения, музыкальная святыня региона, где выступали выдающиеся деятели искусств Игорь Ойстрах, Ирина Образцова, Муслин Магомаев, Тамара Синявская и многие другие, — сказал Любимов. — С момента открытия здесь никакого капитального ремонта не проводилось. Для нас было принципиальным сохранить эту уникальную площадку и продолжить ее концертную историю».

По мнению Любимова, реставраторы «бережно и уважительно отнеслись к историческому наследию, сохранили художественную концепцию предшественников — архитекторов первой реставрации исторического здания, но при этом наполнили пространство современным содержанием».

Губернатор добавил, что площадку задействуют при проведении Первого фортепианного конкурса русской музыки, который пройдет в Рязанской области в декабре.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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