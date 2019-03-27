Тариф за вывоз мусора в Рязанской области не превысит 150 рублей с человека. Об этом в среду, 27 марта, сообщил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов.
По его словам, сумма будет варьироваться от 20 до 150 рублей.
Горелов отметил, что тариф установит энергетическая комиссия, которая проконтролирует обоснованность суммы.
Напомним, региональным оператором по вывозу мусора стала
Позже стало известно, что предприятие
После этого в области будет действовать единый тариф, в квитанции коммунальных платежей появится новая строка — плата за вывоз мусора.
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