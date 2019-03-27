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13:06, 27 марта 2019 179
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Тариф за вывоз мусора в Рязанской области не превысит 150 рублей — правительство

Тариф за вывоз мусора в Рязанской области не превысит 150 рублей — правительство

Тариф за вывоз мусора в Рязанской области не превысит 150 рублей с человека. Об этом в среду, 27 марта, сообщил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов.

По его словам, сумма будет варьироваться от 20 до 150 рублей.

Горелов отметил, что тариф установит энергетическая комиссия, которая проконтролирует обоснованность суммы.

Напомним, региональным оператором по вывозу мусора стала компания из Пронска.

Позже стало известно, что предприятие заработает не раньше лета.

После этого в области будет действовать единый тариф, в квитанции коммунальных платежей появится новая строка — плата за вывоз мусора.

Фото из соцсети


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