Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:31, 28 декабря 2018 478
 0    0

В Рязанской области выбрали оператора по сбору мусора

В Рязанской области выбрали оператора по сбору мусора

В Рязанской области выбрали оператора по сбору мусора. В пятницу, 28 декабря, власти признали победителем конкурсного отбора ООО «Эко-Пронск».

Компания займется вывозом и утилизацией, а также раздельным сбором мусора на территории всей области.

ООО «Эко-Пронск» — дочерняя компания ЗАО «Рязанский ПЭК», которая занимается сбором, вывозом и размещением твердых коммунальных отходов.

Отметим что в декабре состав учредителей фирмы покинул экс-мэр Рязани, депутат гордумы Олег Шишов.

Региональный оператор начнет работать с 1 января 2019 года.

В области будет действовать единый тариф, в квитанции коммунальных платежей появится новая строка — плата за вывоз мусора. Размер платы определится позднее.

Отметим, что в конкурсе также участвовали ООО «Экосервис» и ООО «Специализированная база по уборке города».

Ранее сообщалось, что разыграть лот с первого раза не удалось, за это на 40 тысяч рублей оштрафовали министра ТЭК и ЖКХ Андрея Горелова.

Напомним, в регионе должны появится мусоросортировочный завод, два полигона, и семь мусоросортировочных комплексов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
17:31, 28 декабря 2018
В Рязанской области выбрали оператора по сбору мусора
15:20, 28 декабря 2018
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -23 градусов. Прогноз погоды 1
11:33, 28 декабря 2018
В январе жители Центральной России увидят звездопад и кровавую Луну 3
20:57, 27 декабря 2018
Суд обязал администрацию Сапожка очистить свалку
18:14, 27 декабря 2018
Минприроды обжалует размер штрафа за загрязнение реки Кердь 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

В новогодние праздники группа компаний «Доступное жилье» предлагает узнать о новом формате жизни за городом «поселок в поселке».

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 580
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 681
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 991
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:19, 15 декабря 2018 18 689
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
18:18, 20 декабря 2018 18 139
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум