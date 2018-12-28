В Рязанской области выбрали оператора по сбору мусора. В пятницу, 28 декабря, власти признали победителем конкурсного отбора ООО «Эко-Пронск».
Компания займется вывозом и утилизацией, а также раздельным сбором мусора на территории всей области.
ООО «Эко-Пронск» — дочерняя компания ЗАО «Рязанский ПЭК», которая занимается сбором, вывозом и размещением твердых коммунальных отходов.
Отметим что в декабре состав учредителей фирмы покинул экс-мэр Рязани, депутат гордумы Олег Шишов.
Региональный оператор начнет работать с 1 января 2019 года.
В области будет действовать единый тариф, в квитанции коммунальных платежей появится новая строка — плата за вывоз мусора. Размер платы определится позднее.
Отметим, что в конкурсе также участвовали ООО «Экосервис» и ООО «Специализированная база по уборке города».
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