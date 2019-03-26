На Скорбященском кладбище вновь отремонтируют надгробия ветеранов Великой Отечественной войны. Тендер на работы опубликовали на сайте госзакупок.
Работы оцениваются в 2,5 млн рублей, их оплатит муниципальная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» на субсидии из резервного фонда.
Исполнитель должен демонтировать надгробные камни, очистить и покрасить их, нанести надписи и вернуть обратно. Работы завершат до 7 мая.
Напомним, в декабре общественники обратили внимание, что на надгробиях
Позже плиты
Восстановление надгробий лично