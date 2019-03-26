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12:01, 26 марта 2019 321
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На Скорбященском кладбище вновь отремонтируют надгробия ветеранов

На Скорбященском кладбище вновь отремонтируют надгробия ветеранов

На Скорбященском кладбище вновь отремонтируют надгробия ветеранов Великой Отечественной войны. Тендер на работы опубликовали на сайте госзакупок.

Работы оцениваются в 2,5 млн рублей, их оплатит муниципальная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» на субсидии из резервного фонда.

Исполнитель должен демонтировать надгробные камни, очистить и покрасить их, нанести надписи и вернуть обратно. Работы завершат до 7 мая.

Напомним, в декабре общественники обратили внимание, что на надгробиях исказили имена бойцов Великой Отечественной войны и годы их жизни, некоторые фотографии закрасили побелкой. Губернатор Николай Любимов потребовал срочно восстановить надгробия.

Позже плиты убрали и заставили подрядчика ООО «Комплект — сервис» исправить ошибки.

Восстановление надгробий лично проконтролировал и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов.


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1 день назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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