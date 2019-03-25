Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019», где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″. Итоги конкурса подведут в рамках выставки в Гонконге в марте 2020 года.
Английский журнал World Leather zone (Ливерпуль) опубликует итоги конкурса, а в его преддверие выпустил статью о Рязанском кожевенном заводе.
В материале рассказывается о развитии производства, о том, как компания зарекомендовала себя за рубежом, о сотрудничестве с известными мировыми брендами, о строительстве новых заводов ГК „Русская кожа“.
Как рассказали корреспонденту RZN.info на кожзаводе, представители журнала вышли на них, когда в ГК „Русская кожа“ начали готовиться к конкурсу Tannery of the year 2020, проходящему в Гонконге. Английские журналисты приезжали в Рязань, после чего в минувшем декабре опубликовали статью „Русская кожа“, Рязань, Россия».
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