Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:08, 25 марта 2019 436

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019», где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″. Итоги конкурса подведут в рамках выставки в Гонконге в марте 2020 года.

Английский журнал World Leather zone (Ливерпуль) опубликует итоги конкурса, а в его преддверие выпустил статью о Рязанском кожевенном заводе.

В материале рассказывается о развитии производства, о том, как компания зарекомендовала себя за рубежом, о сотрудничестве с известными мировыми брендами, о строительстве новых заводов ГК „Русская кожа“.

Как рассказали корреспонденту RZN.info на кожзаводе, представители журнала вышли на них, когда в ГК „Русская кожа“ начали готовиться к конкурсу Tannery of the year 2020, проходящему в Гонконге. Английские журналисты приезжали в Рязань, после чего в минувшем декабре опубликовали статью „Русская кожа“, Рязань, Россия».

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:56, 25 марта 2019
Новые правила благоустройства Рязани не повлияют на плату за содержания жилья — мэрия
10:50, 25 марта 2019
Родственники жертв пожара в «Зимней вишне» возложили цветы через год после трагедии
10:08, 25 марта 2019
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе
10:00, 25 марта 2019
В День работников культуры Любимов пожелал рязанцам вдохновения и удачи
9:53, 25 марта 2019
Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах — СМИ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Помнит сердце, не забудет никогда

Помнит сердце, не забудет никогда

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Школы 360.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 101 870
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 170
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 680
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 228
Стало известно, где Любимов купил квартиру
12:51, 11 марта 2019 25 502
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум