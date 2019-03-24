Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019», где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″. Итоги конкурса подведут в рамках выставки в Гонконге в марте 2020 года.

Английский журнал World Leather zone (Ливерпуль) опубликует итоги конкурса, а в его преддверие выпустил статью о Рязанском кожевенном заводе. В материале рассказывается о развитии производства, о том, как компания зарекомендовала себя за рубежом, о сотрудничестве с известными мировыми брендами, о строительстве новых заводов ГК „Русская кожа“. Как рассказали корреспонденту RZN.info на кожзаводе, представители журнала вышли на них, когда в ГК „Русская кожа“ начали готовиться к конкурсу Tannery of the year 2020, проходящему в Гонконге. Английские журналисты приезжали в Рязань, после чего в минувшем декабре опубликовали статью „Русская кожа“, Рязань, Россия».

„РУССКАЯ КОЖА“, РЯЗАНЬ, РОССИЯ

Кожевенный завод группы компаний « Русская кожа » находится на окраине Рязани. Входит в финансово-промышленную компанию « Инвест ». На предприятии трудится 1500 человек, 40% из которых женщины. Площадь завода — 140 000 м². Предприятие работает 24 часа в сутки семь дней в неделю, перерабатывая 5000 шкур крупного рогатого скота в день.

Руководство предприятия следит за тем, чтобы оборудование завода было самым современным. Так, несколько лет назад предприятие закупило 60 новых дубильных барабанов HUNI, 42 новых красильных барабана ITALPROGETTI и 20 новых разбивочных барабанов. Большое внимание на кожевенном заводе уделяют экологии, поэтому в 2017 году на предприятии запустили проект по очистке и рециркуляции отмочных вод, что позволило экономить более 5% чистой воды, потребляемой производством. Но этот показатель не основной.

«В данном проекте, — говорит председатель совета директоров Игорь Сурин, — для нас прибыль в денежном выражении не главное. Важный результат — это уменьшение неприятного запаха воздуха, что существенно сказывается на экологической безопасности предприятия, а это деньгами не измеряется».

ПРОДВИЖЕНИЕ ЗА РУБЕЖ

В 2019 году в России появятся два новых кожзавода. Один строит крупная мясоперерабатывающая компания, чтобы достичь большей вертикальности собственной структуры. Другой завод войдет в ГК «Русская кожа», расположен он в Алтайском крае.

С открытием предприятия в ГК «Русская кожа» будет четыре кожзавода: два в России, по одному в Испании и в Китае. Игорь Сурин пояснил, что таким образом они становятся ближе к зарубежным клиентам, быстрее удовлетворяют их потребности в готовой коже. В настоящее время компания отправляет краст на свои предприятия в Китай и Испанию для конечной отделки и быстрой поставки клиентам.

Примерами клиентов в Испании могут служить CALLAGHAN, AEROSOLES и ряд брэндов: INDITEX (MASSIMO DUTTI, STRADIVARIUS, BERSHKA, UTERQUE, ZARA).

Генеральный директор «Русской кожи» Андрей Низов гордится хорошим результатом прохождения социального аудита от INDITEX осенью 2018 г. «Русская кожа» приобрела один из 14 кожзаводов в Лорке (Испания) в 2012 году. Оба завода в Рязани и Лорке прошли аудит Leather Working Group, получив золотой и серебряный статус соответственно. Список брэндов в компании также включают IKEA, H&M и ST DUPONT.

ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИСЫ

Игорь Сурин признает, что в мире «перепроизводство» кожи, что двойной рост цен в 2014 году усугубил снижение спроса на кожу. При этом кожзаводы продолжили выпускать объемы, превышающие спрос. Однако, по мнению Игоря Сурина, винить только их в сложившейся ситуации неправильно: есть вопросы к брендам, которые каждый сезон требуют от поставщика выпускать по три-четыре новых образца кож.

По мнению председателя совета директоров ГК «Русская кожа» подъем кожевенного производства наступит приблизительно с середины 2019 года: «Да, искусственные материалы представляют реальную опасность для кожи, потому что быстрые смены коллекций, которые требует индустрия моды, ведут к большему использованию синтетики. Торговая война между США и Китаем также плохая новость. Однако мы видели кризисы и раньше, прошли через них, пройдем и через этот».

Говоря о развитии внутреннего рынка, Сурин отмечает, что в России у кожевенного производства большой потенциал, отмечая из плюсов погоду в России и называя кожу «стратегическим» материалом. «Зимы у нас очень холодные, и искусственные материалы не защищают от холода».

ПРОСВЕЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В рамках просвещения местного потребителя компания второй год реализует программу «промышленного туризма». За это время завод посетили около 1500 человек. Гендиректор Андрей Низов говорит, что следующий шаг — «контакт со средней школой».

В России учащиеся средних школ в последние 2-3 года обучения могут проходить профподготовку в специальных учебных заведениях. «Мы планируем ввести программу обучения кожевенному делу в школе. Ранее была предпринята попытка сделать это в ВУЗе, но мы поняли, что профилировать учащихся на вузовском уровне сложнее, чем работать с ребятами со школы, где интерес к новым видам деятельности и потребность в профориентации гораздо выше».

В компании считают, что в Италии подобного рода обучение поставлено очень хорошо, и что в настоящий момент ГК «Русская кожа» разрабатывает свою собственную программу, чтобы следовать примеру итальянцев.

«Промышленный туризм решает ряд проблем, включая набор персонала», — отмечает Сурин. — Если человек побывал здесь как турист, а потом захочет к нам устроиться, он уже будет готов к работе на заводе, так как видел предприятие, на которое идет и понимает, что кожзавод — это совсем не страшно. Конечно, первичное посещение завода в качестве посетителя, не заменяет последующего обучения для новых сотрудников, но позволяет составить первое представление о работе с кожей. Бывает так, что заводы с численностью рабочих всего в 50 человек испытывают нехватку работников. У нас — 1500 человек, и такой острой проблемы у нас нет. К нам люди идут сами".

Еще одна инициатива компании — фирменный магазин кожи в центре города, где люди могут покупать как саму кожу, так и готовые изделия из материалов «Русской кожи». В магазине есть детская зона, где проходят мастер-классы. «Дети чувствуют природный материал, — говорит Сурин. — Он совершенен на ощупь. Со школьниками постарше мы говорим о долговечности и износоустойчивости кожи — двух ее важнейших свойствах. Мы также задаем им вопрос: а что будет, если кожзаводы вдруг прекратят перерабатывать шкуры в кожу. Мы надеемся, что люди после такого общения изменят свое представление о кожевенном деле».

КУРС НА Ж/Д ТРАНСПОРТ

Андрей Низов поясняет, что 90% производимой ими кожи — обувная. Но по его предположениям к концу 2020-го кожа для транспорта займет уже 20-30% от общего объема. Работы предстоит много, включая презентации в РЖД.

Авиационный бизнес также растет особенно с сибирской компанией S7, считающейся крупнейшим авиаперевозчиком на внутренних рейсах. Ежегодно увеличивается производство вет вайта (полуфабрикатов) для автомобильной промышленности. Также на фабрике есть подразделение, производящее 3000 диванов, хотя кожаных из них только 50%, а другая половина — тканевые.

Совсем недавно запустили производство меховых кож из местной овчины, которые могут использоваться для высококачественной подкладки.

«Наш материал разный, — продолжает Сурин, — и мы хотим использовать его полностью. Россия — огромная страна, целый континент, и сырье разное, поэтому мы говорим о нашем комплексном предприятии как скорее о кожевенном кластере, чем просто кожзаводе, поскольку мы производим разные кожи в разных частях предприятия.

Игорь Сурин уверен, что все в кожевенная промышленность должны пропагандировать и рассказывать о долговечности натуральной кожи: «Если у вас кожаные ботинки, они прослужат вам годы. Ведь чем кожа старее, тем лучше они выглядят. А кожаный диван может стать частью вашей семейной истории. Большинство искусственных материалов одноразовые, а кожа практически вечна». Также Игорь Сурин считает, что «более массовые» автопроизводители должны брать пример с люксовых брэндов и использовать больше кожи в отделке интерьера автомобилей.

ВНИМАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Основная идея конкурса «Кожевенный завод года» состоит в том, чтобы кожевенники открыто и щедро делились своим опытом и историями через журнал. Игорь Сурин поясняет: «Участие в конкурсе для ГК «Русская кожа» позволяет привлечь внимание, к тем вызовам, которые сейчас стоят перед нами».

В 2017 году рязанский кожзавод посетил президент России. По словам Игоря Сурина, во время его общения с Владимиром Путиным, он смог рассказать о волнующих кожевенников проблемах. Например, вопрос о вакцинации животных от паразитов.

«В СССР было насчет этого строго, но почти все рухнуло. Ранее Путин никогда не был на кожзаводе, но он мгновенно понял связь вакцинации с качеством сырья. Сказал, что постарается помочь».

Сурин считает, что России нужно как можно больше использовать свои сырьевые ресурсы. Важно увеличивать зарплаты, а сейчас уровень зарплат в стране ниже, чем в Китае, также как стоимость воды и энергии.

Легкая промышленность движется из страны в страну, это, по мнению Игоря Сурина, так, но сейчас именно в России созданы условия для производства потребительских товаров.

И все же 2018 год остановил ежегодный 5% рост ГК «Русской кожи». Этот год оказался, по словам председателя совета директоров, «очень нелегким». Объемы остались на том же уровне, а прибыль сократилась.

«Роста не будет. Последний квартал выведет нас на прошлогодние объемы, несмотря на то, что первые 9 месяцев они сократились на 2%. Наш экспорт в Европу немного упал, но продажи в России остались примерно на том же уровне. Мы дважды на 10 дней останавливались летом. Работники всегда берут отпуск летом, а мы в это время устраиваем профилактику. На этот раз дважды. Мы воспользовались этими остановками и смонтировали новые барабаны и другое оборудование. Если все учесть, возврат на прежние объемы — это совсем неплохо».

ВЫЗОВ ПОСТАВЩИКАМ

На предприятии используют преимущественно химикаты российского производства, но для операций дубления, крашения и жирования импортируют продукцию зарубежных компаний, таких как LANXESS, Zschimmer&, Schwartz, STAHL, TFL. Именно с TFL у компании самые крепкие отношения. У TFL здесь даже есть своя лаборатория.

«15 лет назад, — по словам заместителя директора Виталия Селиванова, — мы производили только ветблю. И вот как-то приехал директор TFL, и на вопрос, что нужно сделать для прогресса, он дал нам хороший совет. Мы и предложили ему открыть здесь лабораторию, чтобы обслуживать все кожзаводы в нашем регионе. Он согласился, и вот так на протяжении ряда лет мы имеем постоянную поддержку TFL.»

СПРАВКА

Предприятие работает на специально построенном кожзаводе на окраине Рязани, который перенесли сюда из центра города в 1990 году.

С помощью и под руководством итальянцев завод построили за четыре года. В то время это был крупнейший кожзавод в мире. Теперь он перерабатывает 5000 шкур в день, почти весь объем мокросолёного сырья поступает с местного рынка.

Сырье привозят на грузовиках, однако на территории есть ж\д путь. Первое впечатление -огромная территория, разделенная на 4 части — администрацию, собственно кожзавод, склад сырья и котельную. Имеется также мебельное производство, где используется кожа, произведенная здесь же; мебель продается под собственными брэндами.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

На предприятии действует программа «Отходы в доходы». Все твердые отходы так или иначе вписываются в данный тренд:

Обрезь мокросола продается на желатин

Мездра перерабатывается в жир

Обрезь ветблю перепродается

Хромстружка продается на корм животных

Соль из шкур продается на антиобледенители

Также активно перепродается все, что может повторно использоваться, включая поддоны, шерсть и даже полиэтиленовые пакеты.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

Стоки отмок и золения направляются в рециркуляционную установку стоимостью 1 млн. долларов. Сначала они фильтруются и собираются в установке выравнивания, далее перекачиваются в осаживающий бассейн, где отделяются тяжелые и легкие частицы. Для устранения запахов происходит очистка центробежным вентилятором.

Далее воздух засасывается в вертикальный двухступенчатый скруббер для максимального удаления молекул, вырабатывающих плохие запахи.

Хромовые жидкости отделяются и направляются на рециркуляционную установку. После фильтрования и осаживания хромовый «кейк» перемалывается, окисляется, и помещается в 50-кубовые резервуары для повторного использования.

ЭНЕРГИЯ И ВОДА

Вода поступает как централизованно извне, так и из собственных скважин. Пар для производственных нужд производится в газовых котлах, а электричество — из центральной сети.