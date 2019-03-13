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16:28, 13 марта 2019 354
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Рязанские озера Салогоща и Трубеж превращаются в свалку — градозащитники

Рязанские озера Салогоща и Трубеж превращаются в свалку — градозащитники

Рязанские озера Салогоща и Трубеж превращаются в свалку. Об этом корреспонденту RZN.info рассказал представитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий, в среду, 13 марта.

По его словам, за Северной окружной дорогой уже более трех лет складируют мусор со всей Рязани. «Все, кто ездят по окружной, видят это и не обращают внимания», — отметил градозащитник.

«Горы мусора начинают приближаться к побережью Салогощи и Трубежу, среди которого битые кирпичи, шлакоблоки, остатки штукатурки, засохшая краска, остатки снесенных домов, доски, ветки и листья. Бытового и пищевого мусора еще нет. Потому что он будет источать запах, и вокруг него будут виться птицы, а это привлечет ненужное внимание тем, кто имеет с этого выгоду», — заявил Петруцкий.

Активист собрал подписи и написал заявление в министерство природопользования, природоохранную прокуратуру и мэрию, а также в федеральный Россельхознадзор и Росреестр, так как эта земля должна использоваться для сельхозпроизводства, а не для складирования мусора.

Фото группы «Рязань ЭКОЛОГИЯ«


© RZN.info

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