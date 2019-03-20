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19:07, 20 марта 2019 824
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Главврач рязанской ОДКБ прокомментировала скандал с увольнением заведующей

Главврач рязанской ОДКБ прокомментировала скандал с увольнением заведующей

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В среду, 20 марта, главврач рязанской ОДКБ имени Дмитриевой Инна Лебедева рассказала корреспонденту RZN.info, что в должности заведующей Любовь Клипова не справлялась с обязанностями. Из-за этого на ее место назначили нового специалиста. «По результатам работы за последние четыре года, к сожалению, показатели работы не очень положительные», — сказала руководитель медучреждения.

Лебедева пояснила, что Любовь Клипова ушла по собственному желанию, а отзыв заявления об уходе написала после проведения процедуры увольнения. От предложенной ей должности рядового доктора она отказалась.

«Задача отделения на сегодняшний момент — это развитие. Прежде всего, внедрение высокотехнологичных методов диагностики и высокотехнологичных методов оперативных вмешательств. На текущий момент подобных методов в нашем регионе, нашем отделении, к сожалению, очень мало. Вот именно с этой целью, чтобы улучшить и развить работу нашего отделения, исполняющим обязанности назначен человек не из нашего региона», — отметила Лебедева.

И.о. заведующего отделением хирургии стал врач из Воронежа.

В СМИ также появилась информация, что главврач угрожала увольнением вступившимся за Клипову медработникам.

«Я никому не угрожала. Более того, мой многолетний опыт работы не позволит мне этого сделать по той простой причине, что ни один грамотный руководитель не будет использовать подобные методы», — прокомментировала публикации Инна Лебедева.


© RZN.info

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