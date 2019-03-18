Грабитель показал, как избил и ограбил 92-летнего рязанского ветерана. Видео

Один из напавших на ветерана Великой Отечественной войны мужчин показал, как избивал и грабил его. Видео опубликовал
Инцидент
Двое рязанцев работали у пенсионера на дачном участке. Один из злоумышленников «вошел в доверие» к 92-летнему ветерану и попросил денег в долг, взял 400 тысяч и пропал с ними.
Год спустя мужчины вновь решили поживиться за счет пожилого человека и отправили к нему подельника.
Под предлогом возврата денег 47-летний житель Московской области зашел в квартиру, напал на ветерана, стал его душить и бить по голове, телу, требуя денег.
Пенсионер отказал, после чего злоумышленник связал потерпевшего и заклеил ему рот скотчем.
Мужчина обыскал квартиру и похитил деньги и имущество на общую сумму более 80 тысяч рублей.
Обвиняемые скрылись после произошедшего. Трех из них задержали, четвертого объявили в розыск.
Избившему ветерана мужчине
Других участников преступления предъявили обвинение в участии в грабеже с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище (пункты «а», «в», «г» части 2 статьи 161 УК).