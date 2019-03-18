Грабитель показал, как избил и ограбил 92-летнего рязанского ветерана. Видео

Один из напавших на ветерана Великой Отечественной войны мужчин показал, как избивал и грабил его. Видео опубликовал ТКР .

Инцидент произошел год назад. От полученных травм ветеран скончался спустя неделю.

Двое рязанцев работали у пенсионера на дачном участке. Один из злоумышленников «вошел в доверие» к 92-летнему ветерану и попросил денег в долг, взял 400 тысяч и пропал с ними.

Год спустя мужчины вновь решили поживиться за счет пожилого человека и отправили к нему подельника.

Под предлогом возврата денег 47-летний житель Московской области зашел в квартиру, напал на ветерана, стал его душить и бить по голове, телу, требуя денег.

Пенсионер отказал, после чего злоумышленник связал потерпевшего и заклеил ему рот скотчем.

Мужчина обыскал квартиру и похитил деньги и имущество на общую сумму более 80 тысяч рублей.

Обвиняемые скрылись после произошедшего. Трех из них задержали, четвертого объявили в розыск.

Избившему ветерана мужчине грозит до 15 лет тюрьмы по пункту «в» части 4 статьи 162, части 4 статьи 111 УК («Разбойное нападение, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Других участников преступления предъявили обвинение в участии в грабеже с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище (пункты «а», «в», «г» части 2 статьи 161 УК).