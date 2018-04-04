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17:53, 4 апреля 2018 645
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В Рязани после нападения грабителя скончался ветеран Великой Отечественной

В Рязани после нападения грабителя скончался ветеран Великой Отечественной

В Рязани 92-летний ветеран Великой Отечественной скончался после того, как на него напал грабитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что 26 марта в домофон пенсионера позвонил мужчина. Прикрываясь от камер видеонаблюдения букетом цветов, он сообщил потерпевшему, что хочет вернуть ему деньги — 150 тысяч рублей, которые ветеран одолжил рабочим на его даче еще летом 2017 года.

Пенсионер проводил гостя на кухню, чтобы тот оформить расписку в получении денег. Но злоумышленник повалил ветерана на пол, заклеил ему рот и связал руки. Забрав деньги, подозреваемый развязал мужчине руки, оклеил скотч и скрылся.

Полицейские установили, что к ограблению причастен 46-летний уроженец Московской области, которого ранее уже судили за кражу. Кроме того, к дому ветерана он приехал с тремя сообщниками — рязанцами в возрасте от 48 до 50 лет. Один из них также был судим за убийство.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

Позже стало известно, что после произошедшего ветеран почувствовал резкое ухудшение здоровья, а 2 апреля он скончался. Если расследование покажет, что к смерти ветерана привели действия злоумышленников, их будут судить за особо тяжкое преступление.


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