В Рязани осудят грабителей, после нападения которых скончался ветеран

В Рязани осудят грабителей, после нападения которых скончался 92-летний ветеран. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В конце марта 2018 года четверо безработных рязанцев в возрасте от 45 до 50 лет (троих ранее неоднократно судили, в том числе за особо тяжкие преступления) договорились ограбить участника Великой Отечественной войны. Один из них позвонил ветерану, представившись «старым знакомым» и предупредил о приходе человека, который якобы должен вернуть ему долг, и вместе с еще двумя злоумышленниками остался неподалеку от дома жертвы на улице Татарской. Последний грабитель попал в квартиру, прикрываясь букетом цветов, и избил пожилого мужчину по голове, из-за чего тот потерял сознание.

«После этого злоумышленник связал руки и ноги пенсионера липкой лентой-„скотч“, а также заклеил ему рот, после чего снова несколько раз сдавливал шею потерпевшего руками и телефонным проводом, требуя указать место нахождения денежных средств», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина нашел 71 тысяч рублей и мобильный телефон, электронную книгу и нетбук правнучки ветерана. Стоимость гаджетов — девять тысяч рублей.

Спустя неделю ветеран скончался от черепно-мозговой травмы.

Избившему ветерана мужчине грозит до 15 лет тюрьмы по пункту «в» части 4 статьи 162, части 4 статьи 111 УК («Разбойное нападение, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Других участников преступления предъявили обвинение в участии в грабеже с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище (пункты «а», «в», «г» части 2 статьи 161 УК).

Материалы дела в отношении четвертого соучастника выделили в отдельное производство, его объявили в розыск.