За месяц после перехода на «цифру» рязанцы купили более 15 тысяч ТВ-приставок

За месяц после перехода на цифровое телевидение рязанцы купили более 15 тысяч приставок. Одновременно, по данным еженедельного мониторинга, в городе выросла продажа телевизоров, пишет издательство «
По словам начальника сектора потребительского рынка управления экономического развития администрации Рязани Максима Ефимова, с 11 февраля до настоящего момента в мэрию не поступило ни одного обращения на некачественную или не подошедшую приставку.
Однако, по оценкам специалистов, с проблемой перехода на цифровое телевидение должны были столкнуться более 50 тысяч человек.
Напомним, в понедельник, 11 февраля, аналоговое вещание