Малоимущие рязанцы получат компенсацию за приставки для цифрового телевидения

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Малоимущие рязанцы смогут получить компенсацию до двух тысяч рублей за покупку приставки для цифрового телевидения. Об этом на совещании в горадминистрации рассказала первый замминистра труда и соцзащиты населения Елена Карпенко.
По ее словам, для получения денег гражданам нужно будет обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства и предоставить документы — паспорт, чеки, справку о составе семьи и справку о среднем доходе семьи.
Зампред регионального правительства Анна Рослякова напомнила, что уже в феврале все жители области смогут смотреть 20 каналов в цифровом качестве бесплатно. При этом помощь в подключении оборудования, которое можно купить в магазинах, рязанцам окажут волонтеры.
Кроме того, действует горячая линия: 8 (800) 220-20-02. Подробную информацию о предоставлении компенсаций можно получить по телефону регионального минтруда: 513-600.