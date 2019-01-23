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11:23, 23 января 2019 1 292
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Малоимущие рязанцы получат компенсацию за приставки для цифрового телевидения

Малоимущие рязанцы получат компенсацию за приставки для цифрового телевидения

Малоимущие рязанцы смогут получить компенсацию до двух тысяч рублей за покупку приставки для цифрового телевидения. Об этом на совещании в горадминистрации рассказала первый замминистра труда и соцзащиты населения Елена Карпенко.

По ее словам, для получения денег гражданам нужно будет обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства и предоставить документы — паспорт, чеки, справку о составе семьи и справку о среднем доходе семьи.

Зампред регионального правительства Анна Рослякова напомнила, что уже в феврале все жители области смогут смотреть 20 каналов в цифровом качестве бесплатно. При этом помощь в подключении оборудования, которое можно купить в магазинах, рязанцам окажут волонтеры.

Кроме того, действует горячая линия: 8 (800) 220-20-02. Подробную информацию о предоставлении компенсаций можно получить по телефону регионального минтруда: 513-600.


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