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11:49, 10 марта 2019 1 902
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Найденного в мусорном баке ребенка родила пьяная рязанка — следователи

Найденного в мусорном баке ребенка родила пьяная рязанка — следователи

Утром в воскресенье, 10 марта 2019 года в мусорном контейнере возле дома № 21 корпус 1 по улице Станкозаводской в полиэтиленовом пакете обнаружили ребенка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в этот же день женщина, находясь в гостях, где распивала спиртное, родила мальчика.

После родов она положила младенца в пакет и отнесла в мусорный бак. Плач новорожденного услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала полицию и скорую помощь.

«Ребенка доставили в детский перинатальный центр, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметили в следкоме.

Подозреваемую 31-летняя рязанку нашли по «по горячим следам». Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ

Расследование продолжается.


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