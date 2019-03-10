Утром в воскресенье, 10 марта 2019 года в мусорном контейнере возле дома № 21 корпус 1 по улице Станкозаводской в полиэтиленовом пакете
По данным следствия, в этот же день женщина, находясь в гостях, где распивала спиртное, родила мальчика.
После родов она положила младенца в пакет и отнесла в мусорный бак. Плач новорожденного услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала полицию и скорую помощь.
«Ребенка доставили в детский перинатальный центр, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметили в следкоме.
Подозреваемую 31-летняя рязанку
Расследование продолжается.