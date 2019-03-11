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15:00, 11 марта 2019 450
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В рязанскую БСМП закупят около тысячи единиц оборудования

В рязанскую БСМП закупят около тысячи единиц оборудования

В новую рязанскую БСМП закупят около тысячи единиц оборудования. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В перечне закупок есть томографические комплексы, ангиографическая установка, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование.

Планируется создание многопрофильных операционных отделений, лабораторий, отделений травматологии, гинекологии, кардиологии, эндоскопии и функциональной диагностики.

«Оснащение больницы современным инновационным оборудованием даст возможность специалистам устанавливать правильный диагноз на ранних сроках заболевания, назначать результативное лечение, проводить специализированные, в том числе высокотехнологичные операции на уровне лучших федеральных клиник», — говорится в сообщении.

Напомним, новая БСМП появится на месте бывшего трамвайного депо на улице Гоголя осенью 2019 года.


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