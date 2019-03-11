В рязанскую БСМП закупят около тысячи единиц оборудования

В новую рязанскую БСМП закупят около тысячи единиц оборудования. Об этом сообщили в региональном
В перечне закупок есть томографические комплексы, ангиографическая установка, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование.
Планируется создание многопрофильных операционных отделений, лабораторий, отделений травматологии, гинекологии, кардиологии, эндоскопии и функциональной диагностики.
«Оснащение больницы современным инновационным оборудованием даст возможность специалистам устанавливать правильный диагноз на ранних сроках заболевания, назначать результативное лечение, проводить специализированные, в том числе высокотехнологичные операции на уровне лучших федеральных клиник», — говорится в сообщении.
Напомним, новая БСМП появится на месте бывшего трамвайного депо на улице Гоголя осенью