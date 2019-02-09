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19:09, 9 февраля 2019 253
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На рязанских дорогах появился новый синий автобус

На рязанских дорогах появился новый синий автобус

На рязанских дорогах появился новый синий автобус SIMAZ. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

Ранее сообщалось, что такой автобус собирают для клиента из Рязани.

На ролике видно, что автобус ездит по маршруту №98.

Производитель рассказал, что общая вместимость транспортного средства — 54 человека, из которых 16 посадочных мест (и два откидных сидения). Автобус имеет заднюю низкопольную площадку, оборудованную для инвалидных колясок.

Напомним, ранее на рязанских маршрутах общественного транспорта начали появляться новые «ПАЗики». «Красные автобусы» курсируют по маршрутам №№47, 77 и 88.


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