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17:00, 26 января 2019 2 950
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В Рязани появятся новые синие автобусы 1

В Рязани появятся новые синие автобусы

В Рязани появятся новые автобусы SIMAZ. Об этом сообщили в группе производителя в соцсети «ВКонтакте».

«Цвет настроения — синий! Совсем скоро соберем первый синий автобус для клиента из Рязани», — говорится в сообщении.

Напомним, на рязанских маршрутах общественного транспорта начали появляться новые «ПАЗики». «Красные автобусы» курсируют по маршрутам №№47, 77 и 88.

ООО «Симаз» и АО «Исузу Рус» при поддержке правительства Ульяновской области начали производство новых автобусов на базе японского шасси ISUZU NQR90 в июле 2017 года.


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

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Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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