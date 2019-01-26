В Рязани появятся новые синие автобусы

В Рязани появятся новые автобусы SIMAZ. Об этом сообщили в группе производителя в соцсети «
«Цвет настроения — синий! Совсем скоро соберем первый синий автобус для клиента из Рязани», — говорится в сообщении.
Напомним, на рязанских маршрутах общественного транспорта начали появляться новые «ПАЗики». «Красные автобусы» курсируют по маршрутам №№47, 77 и 88.
ООО «Симаз» и АО «Исузу Рус» при поддержке правительства Ульяновской области начали производство новых автобусов на базе японского шасси ISUZU NQR90 в июле 2017 года.