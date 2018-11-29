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16:13, 29 ноября 2018 2 081
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В Рязани пройдет международный фортепианный конкурс русской музыки

В Рязани пройдет международный фортепианный конкурс русской музыки

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В следующем году в Рязани пройдет международный фортепианный конкурс русской музыки. Об этом сообщили на пресс-конференции в рязанской филармонии в четверг, 29 ноября. Участие в ней приняли глава региона Николай Любимов, член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов, а также министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

Музыканты из России и зарубежья, например, Белоруссии, Армении, Казахстана, Франции, Германии, Италии, Израиля, Аргентины, США и Китая поборются за призовой фонд в 3,6 миллиона рублей.

Заявки будут приниматься на сайте конкурса с 1 декабря 2018 года по 1 июня 2019 года. Помимо этого, рассмотрят заявки в формате видеозаписи выступлений.

С 1 июля начнутся прослушивания, на которые отберут не более сотни пианистов. Условием станет ограничение в репертуаре: участникам предстоит исполнять только произведения русских композиторов. В итоговый тур выйдут четыре музыканта в каждой возрастной группе, которые будут исполнять свои конкурсные произведения публично с симфоническим оркестром.

Обладатель первой премии в старшей группе конкурсантов (19-30 лет) получит один миллион рублей, второй премии — 750 тысяч, третьей — 500 тысяч, четвертой — 250 тысяч. В свою очередь, обладатель первой премии в младшей группе (12-18 лет) получит приз в 500 тысяч рублей, второй премии — 300 тысяч, третьей — 200 тысяч, четвертой — 100 тысяч. Возглавит оргкомитет конкурса губернатор Николай Любимов. По его словам, принимать международный конкурс в Рязани — большая честь. Он отметил, что это очень значимый вклад земляков в развитие русского искусства.

«Мы рассчитываем, что конкурс станет одним из наиболее значимых, не только для нашей области, но и для всей России. Уверен, что фестиваль пройдёт на самом высоком уровне», — подчеркнул Николай Любимов.

Сенатор Игорь Морозов пообещал сделать все возможное, чтобы центральное телевидение освещало данное событие с первого дня.

Также для гостей мероприятия на рояле сыграли профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов, а также юные рязанские пианисты Роман Соснин и Хорохорова Наталья.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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