Рязанского вице-мэра арестовали на два месяца

В четверг, 7 февраля, Басманный суд Москвы арестовал вице-мэра Рязани Сергея Пашкевича на два месяца. Об этом передает
Суд удовлетворил ходатайство прокурора.
Чиновника заключили под стражу до 5 апреля.
Напомним, Пашкевича
Пашкевичу
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 7 февраля, Басманный суд Москвы арестовал вице-мэра Рязани Сергея Пашкевича на два месяца. Об этом передает
Суд удовлетворил ходатайство прокурора.
Чиновника заключили под стражу до 5 апреля.
Напомним, Пашкевича
Пашкевичу
© RZN.info
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