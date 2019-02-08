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8:14, 8 февраля 2019 40
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Рязанского вице-мэра арестовали на два месяца

Рязанского вице-мэра арестовали на два месяца

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 7 февраля, Басманный суд Москвы арестовал вице-мэра Рязани Сергея Пашкевича на два месяца. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву

Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Чиновника заключили под стражу до 5 апреля.

Напомним, Пашкевича задержали в его рабочем кабинете и под конвоем доставили в столицу.

Пашкевичу вменяют взятку в особо крупном размере по уголовному делу МП «Детское питание». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


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