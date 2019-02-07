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12:05, 7 февраля 2019 181
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Любимов поручил оперативно вернуть свет в дома рязанцев

Любимов поручил оперативно вернуть свет в дома рязанцев

В четверг, 7 февраля, Николай Любимов оперативно вернуть свет в дома рязанцев. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор обратился к региональному министерству ТЭК и ЖКХ, главам администраций муниципальных образований с просьбой помочь филиалу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Рязаньэнерго» оперативно ликвидировать последствия снегопада, а также усилить контроль в жилом секторе и на социально значимых объектах, которые отключены от электроснабжения.

Координировать проведение работ глава региона поручил зампреду правительства Олегу Харивскому. Для устранения аварии в Рязанскую область дополнительно направили 25 бригад.

Для оказания помощи в опиловке деревьев привлекли оперативную группа ГУ МЧС по Рязанской области в составе 60 человек и 18 единиц техники.

Кроме того, Любимов обратился с просьбой к руководителям профильных служб убрать трассы и улицы муниципалитетов от снега и наледи.


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