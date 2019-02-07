Около десяти тысяч рязанцев остались без света из-за снегопада

Около десяти тысяч жителей Рязанской области остались без света из-за снегопада. Об этом утром в четверг, 7 февраля, со ссылкой на материалы Минэнерго сообщает
Аварии устраняют 42 бригады в составе 146 человек и 47 единиц техники.
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Фото: Pixabay.com
Около десяти тысяч жителей Рязанской области остались без света из-за снегопада. Об этом утром в четверг, 7 февраля, со ссылкой на материалы Минэнерго сообщает
Аварии устраняют 42 бригады в составе 146 человек и 47 единиц техники.
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