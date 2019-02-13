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11:06, 13 февраля 2019 4 582
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Проект «Новогодняя столица России» начнется в Рязани в марте 4

Проект «Новогодняя столица России» начнется в Рязани в марте

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Проект «Новогодняя столица России» начнется в Рязани в марте. Об этом в среду, 13 февраля, сообщила начальник городского управления культуры Евгения Власова.

«Это годичный проект, который начнется 9 марта с Масленицы на площади Ленина», — рассказала Власова.

Она отметила, что город получил статус новогодней столицы России 2020 года благодаря большому количеству посетителей резиденции Деда Мороза в Лесопарке.

Власова отметила, что, помимо основных площадок — площади Ленина, улицы Почтовой, Лесопарка и Лыбедского бульвара, — новогодние празднования одновременно пройдут еще в районах: в парке Гагарина, ЦПКиО, Сквере Скобелева в Песочне и на центральной площади в Солотче.


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