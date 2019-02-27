Статус «Новогодней столицы» увеличит турпоток в Рязань на 30% — Любимов

На время проекта «Новогодняя столица 2020 года» туристический поток в Рязань увеличится на 30%. Такой прогноз озвучил губернатор Николай Любимов в своем послании в среду, 27 февраля.
Он отметил, что новогодние торжества пройдут с 7 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.
По предварительному прогнозу, число туристов должно вырасти на 140 тысяч человек.
«Это уникальный шанс региона заявить о себе, а туристам узнать рязанскую историю, культуру и достопримечательности. Мы должны сделать все, чтобы провести праздник креативно и на высоком организационном уровне», — заявил политик.
Напомним, Рязань получила