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14:46, 27 февраля 2019 155
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Статус «Новогодней столицы» увеличит турпоток в Рязань на 30% — Любимов

Статус «Новогодней столицы» увеличит турпоток в Рязань на 30% — Любимов

На время проекта «Новогодняя столица 2020 года» туристический поток в Рязань увеличится на 30%. Такой прогноз озвучил губернатор Николай Любимов в своем послании в среду, 27 февраля.

Он отметил, что новогодние торжества пройдут с 7 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.

По предварительному прогнозу, число туристов должно вырасти на 140 тысяч человек.

«Это уникальный шанс региона заявить о себе, а туристам узнать рязанскую историю, культуру и достопримечательности. Мы должны сделать все, чтобы провести праздник креативно и на высоком организационном уровне», — заявил политик.

Напомним, Рязань получила статус новогодней столицы России 2020 года. Проект начнется уже в марте, с Масленицы на площади Ленина. На украшение города потратят сто миллионов.


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