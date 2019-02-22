Стоит поторопиться. Рязанцев предупредили об изменениях при покупке новостроек

Меньше, чем через четыре месяца радикально изменятся правила игры на первичном рынке жилья. С 1 июля для покупки квартиры в новостройке будущему собственнику придется обращаться не в строительную компанию, а в банк.
Внесенные покупателем деньги будут аккумулироваться на специальном эскроу-счете. Эти средства застройщик получит только после сдачи дома, а возведение самого здания планируется финансировать с помощью кредитов, которые будут выдавать уполномоченные банки.
В связи с этим, на взгляд многих экспертов, цены на первичное жилье могут ощутимо
По данным источников RZN.info, новый порядок не будет применяться на объектах со сроком готовности более 30% и с достаточным количеством уже заключенных договоров долевого участия.
Точные критерии отбора домов, где будет использоваться старая схема долевого строительства, скорее всего будут обнародованы на следующей неделе на сайте федерального Минстроя.
Напомним, что 19 февраля на заседании регионального правительства Николай Любимов