Надежность в любой ситуации. Руководитель ГК «ЕДИНСТВО» рассказал о скорых переменах на региональном рынке жилья

Рязанский рынок новостроек вновь на пороге серьезных перемен.

С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон, которые наверняка серьезно повлияют на цену квадратного метра.

Какие последствия ждут покупателей первичного жилья в связи с изменением действующих правил игры и готовы ли ведущие застройщики нашего региона к работе в новых условиях?

Ответы на эти волнующие многих рязанцев вопросы мы попытались найти вместе с генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым.

Рост цен неизбежен

Антон Сергеевич, в чем суть наиболее важных изменений в закон «Об участии в долевом строительстве»?

Одно из наиболее значимых нововведений, которое уже обрело силу закона, — запрет строительным компаниям заниматься побочным бизнесом, то есть видами деятельности, не связанными с возведением домов. Это существенно сужает материальные возможности девелоперов.

Кроме того, сейчас уже невозможно финансировать один объект за счет прибыли, полученной с другого дома. А с июля 2019 года вводится так называемое проектное финансирование

Что это значит?

Фактически новые дома будут возводиться исключительно на собственные средства застройщиков и банковские кредиты.

Девелоперы не увидят деньги дольщиков до сдачи дома в эксплуатацию. Средства поступят на специальные эскроу-счета, открытые в уполномоченных банках.

Практики проектного финансирования пока нет также, как и опыта у банков, которые призваны осуществлять эту процедуру. Эти поправки в закон, скорее всего, вызовут сокращение количества игроков на первичном рынке, снижение объемов строительства, рост стоимости квадратного метра.

Почему же квартиры так резко прибавят в цене?

Новый порядок предполагает, что дома после первого июля будут строиться в основном на заемные средства. Условия финансирования объекта в данном случаен будут диктовать банки.

Аналитики утверждают — годовая ставка по такому кредиту составит 10-12 процентов, а если учесть, что дом строится два с половиной года, речь может идти 25 удорожании строительства.

Застройщик не меценат. Все издержки автоматически будут включены в стоимость квадратного метра. Не исключено, что к концу 2019 года нас ждет 10-15-процентный рост цен.

Рост цен на первичном рынке вызовет увеличение стоимости квадратного метра вторичного жилья. А значит, не стоит откладывать решения квартирного вопроса на вторую половину года.

«К новым вызовам готовы»

Но новый порядок коснется лишь домов, разрешения на строительство которых будут выданы после 1 июля этого года.

Вы правы. Квартиры в домах, которые строятся сейчас, будут продаваться по прежним схемам.

Но уже сейчас цена квадратного метра растет по нескольким причинам. Среди них — повышение НДС, увеличение стоимости бензина, ослабление рубля. Кроме того, с конца декабря застройщики отчисляют 1,2 процента с каждой сделки в компенсационный фонд дольщиков.

Мы вынуждены повышать стоимость жилья, чтобы сохранить рентабельность, которая сейчас, как правило, не превышает 10-15 процентов. Замечу, что себестоимость строительства в Рязани уже перевалила за 30 тысяч рублей за квадратный метр.

Причем в нашем городе застройщики за счет острой конкуренции держат цены на относительно низком по сравнению с другими регионами уровне. Убежден, что нынешний рост не будет значительным по сравнению с тем, что ждет покупателей в конце этого года.

Еще один больной для дольщиков и застройщиков вопрос. Задержка регистрации документов в Росреестре сохраняется?

Да, они сейчас составляют две недели. Нынешняя ситуация, к счастью, несравнима с коллапсом, который случился летом. Мы абсолютно открыты перед нашими дольщиками и учитываем возможное смещение сроков в договорах.

Насколько грядущие перемены на рынке жилья скажутся на планах крупнейшего застройщика в регионе группы компаний «ЕДИНСТВО»?

Как бы не ужесточалось законодательство, мы будем выводить на рынок новые проекты. В 2018 году ГК «ЕДИНСТВО» сдала девять домов на 2700 квартир общей площадью 176 тысяч квадратных метров. Это рекордный показатель за всю историю компании.

С конца декабря в продаже очереди в жилых комплексах «Невский», «Олимпийский», «Видный» и Пожарский. В этом году продолжим комплексную застройку Семчино, Песочни и других районов города.

Как бы не менялась ситуация на рынке, «ЕДИНСТВО» будет строить качественное, комфортное и высокотехнологичное жилье, выполняя все свои обязательства перед дольщиками.

Проектные декларации опубликованы на сайтах edinstvo62.ru и наш.дом.рф.