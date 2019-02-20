Любимов поручил минстрою защитить рязанцев от банкротства застройщиков

Во вторник, 19 февраля, Николай Любимов на заседании правительства поручил минстрою активизировать переход застройщиков на эскроу счета — новую модель финансирования долевого строительства, сообщил
По словам губернатора, на заседании Госсовета обсудили принятие документа, который с 1 июля обяжет застройщиков открыть эскроу счета на все проекты.
«Минстрою Рязанской области необходимо уже сейчас, не дожидаясь решения Госсовета, активно работать с застройщиками в отношении их взаимодействия с банками по переходу на новую систему с использованием эскроу счетов», — сказал Любимов.
Глава региона поручил министру строительного комплекса Вячеславу Меньшову обеспечить оперативное информирование о текущих результатах проводимой работы.
«Мы должны четко понимать, где могут возникнуть проблемы, по каким конкретным проектам с участием дольщиков, у каких застройщиков, чтобы можно было вовремя их решить», — сказал губернатор.
Справка:
С 1 июля 2019 года девелоперы смогут привлекать деньги граждан только на эскроу счета уполномоченных банков. Деньги покупателя возводимого жилья не отдаются застройщикам, а передаются на эскроу счета. Застройщик не может использовать эти средства до окончания строительства. В случае его банкротства деньги с эскроу счетов возвращаются дольщикам.