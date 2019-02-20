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9:12, 20 февраля 2019 307
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Любимов поручил минстрою защитить рязанцев от банкротства застройщиков

Любимов поручил минстрою защитить рязанцев от банкротства застройщиков

Во вторник, 19 февраля, Николай Любимов на заседании правительства поручил минстрою активизировать переход застройщиков на эскроу счета — новую модель финансирования долевого строительства, сообщил сайт правительства.

По словам губернатора, на заседании Госсовета обсудили принятие документа, который с 1 июля обяжет застройщиков открыть эскроу счета на все проекты.

«Минстрою Рязанской области необходимо уже сейчас, не дожидаясь решения Госсовета, активно работать с застройщиками в отношении их взаимодействия с банками по переходу на новую систему с использованием эскроу счетов», — сказал Любимов.

Глава региона поручил министру строительного комплекса Вячеславу Меньшову обеспечить оперативное информирование о текущих результатах проводимой работы.

«Мы должны четко понимать, где могут возникнуть проблемы, по каким конкретным проектам с участием дольщиков, у каких застройщиков, чтобы можно было вовремя их решить», — сказал губернатор.

Справка:

С 1 июля 2019 года девелоперы смогут привлекать деньги граждан только на эскроу счета уполномоченных банков. Деньги покупателя возводимого жилья не отдаются застройщикам, а передаются на эскроу счета. Застройщик не может использовать эти средства до окончания строительства. В случае его банкротства деньги с эскроу счетов возвращаются дольщикам.


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