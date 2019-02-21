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18:23, 21 февраля 2019 135
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В Рязани кроссовер «взлетел» на сугроб после столкновения с маршруткой

В Рязани кроссовер «взлетел» на сугроб после столкновения с маршруткой

В Рязани кроссовер «взлетел» на сугроб после столкновения с маршруткой. Фотографии опубликовали очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло в четверг, 21 февраля, на Северной окружной.

Официальной информации пока нет.

Из-за непогоды в этот день движение в Рязани парализовало. Крупная авария произошла также на Северной окружной, там бетономешалка и еще четыре автомобиля полностью перекрыли дорогу.


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