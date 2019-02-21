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17:00, 21 февраля 2019 1 658
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Город замело. В Рязани из-за метели образовались многокилометровые пробки

Город замело. В Рязани из-за метели образовались многокилометровые пробки

В четверг, 21 февраля, в Рязани собрались крупные пробки. На момент 17:00, по информации сервиса «Яндекс. Карты», из-за непогоды в городе произошло около десяти аварий.

Трехкилометровый затор образовался на Северной окружной дороге (от проезда Шабулина до второго Борковского карьера в сторону центра): скорость потока машин не превышает двух километров в час.

Крупная пробка и на Московском шоссе — от центрального автовокзала; стоит и Первомайский проспект до улицы Каширина.

Кроме того, стоят улицы Дзержинского, Ленина, Циолковского, Есенина, Спортивная, Зубковой, проезд Яблочкова и Южная окружная дорога.

Напомним, рязанцев предупреждали о метели.

Фото Романа Маркина


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