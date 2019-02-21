Рязань за несколько минут завалило снегом. Фоторепортаж

Рязань за несколько минут завалило снегом. Корреспондент RZN.info прошелся по заснеженным улицам и сделал фоторепортаж.
Ранее
На дорогах ожидается сильная гололедица, местами снежные заносы.
Из-за непогоды в городе
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязань за несколько минут завалило снегом. Корреспондент RZN.info прошелся по заснеженным улицам и сделал фоторепортаж.
Ранее
На дорогах ожидается сильная гололедица, местами снежные заносы.
Из-за непогоды в городе
© RZN.info
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cледующая новость →Город замело. В Рязани из-за метели образовались многокилометровые пробки
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