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17:02, 21 февраля 2019 2 034
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Рязань за несколько минут завалило снегом. Фоторепортаж

Рязань за несколько минут завалило снегом. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязань за несколько минут завалило снегом. Корреспондент RZN.info прошелся по заснеженным улицам и сделал фоторепортаж.

Ранее региональное управление МЧС выпустило метеопредупреждение. В нем сообщалось, что в течение суток, 22 февраля, на территории Рязанской области сохранится снег, метель, ухудшение видимости до километра. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду.

На дорогах ожидается сильная гололедица, местами снежные заносы.

Из-за непогоды в городе образовались многокилометровые пробки.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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