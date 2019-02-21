На участке трассы М-5 в Рязани временно закрыли движение для грузовиков и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
С 18:00 четверга, 21 февраля, из-за сильного снегопада на участке трассы с 163 по 207 километры (от границы с Московской областью до Турлатова) ограничили движение грузовых и маршрутных транспортных средств.
«Ориентировочно время ограничения движения, в зависимости от погодных условий, продлится до 23:00 четверга, 21 февраля», — говорится в сообщении.
В работах по обработке и расчистке проезжей части задействовано около 30 единиц спецтехники, 19 машин работает непосредственно на участке ограничения.
Напомним, Рязань