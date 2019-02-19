В сети собирают деньги на документальный фильм о Децле

В России собирают деньги на документальный фильм о Кирилле Толмацком. Журналист Роман Супер объявил сбор средств на краудфандинговом проекте « Planeta.ru ».

«Я хочу по-человечески, без телевизионных криков и скандалов, рассказать историю самого недооцененного русского артиста, который попробовал сделать не так как все, а по-своему. И предлагаю вам помочь мне в этом», — рассказал журналист о своем проекте.

Супер отметил, что после смерти Толмацкого он наблюдал за тем, «как с детством прощаются большие медиа».

«Я не хочу, чтобы история Кирилла Толмацкого была рассказана так. Я не хочу, чтобы человек, пожертвовавший успешной карьерой, лишь бы не иметь ничего общего с этой медиаблевотиной, был так бессовестно использован ей после своей смерти. Я не хочу, чтобы с моим — и с вашим — детством обходились вот так», — заявил он.

Проект со сбором средств запустили в понедельник, 18 февраля. По состоянию на 20:00 вторника, 19 февраля, из 3,5 млн рублей собрано 2,3 миллиона — его поддержали более тысячи человек.

Стоит отметить, что 13-летний сын погибшего выступил против съемок документального фильма о своем отце и назвал журналиста аферистом. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Этот аферист считает, что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает, что снимал с отцом интервью (которым мой папа был кстати не доволен)», — написал Антоний Толмацкий.

По мнению сына, у Супера нет авторских прав для съемок картины.

Напомним, Децл умер после выступления в одном из клубов Ижевска в ночь на воскресенье, 3 февраля. Ему было 35 лет.