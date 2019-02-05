Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:37, 5 февраля 2019 204
 0    0

В крови Децла не нашли наркотиков

В крови Децла не нашли наркотиков

Тело реп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) передали родственникам для доставки в Москву, где его похоронят, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Удмуртии.

Отмечается, что наркотических веществ по результатам экспертиз в крови у артиста не нашли.

Напомним, Децл умер после выступления в одном из клубов Ижевска в ночь на воскресенье, 3 февраля.

Предварительной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность. Рэперу было 35 лет.

Позже в сети появилось видео с последнего концерта в Ижевске.

Также опубликовали ролик с попытками реанимировать певца. Рязанцы отреагировали на смерть Децла.

Фото группы Децл aka Le Truk


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:11, 5 февраля 2019
«Единая Россия» возьмет на контроль ситуацию с двойными платежами за обращение с отходами
16:37, 5 февраля 2019
В крови Децла не нашли наркотиков
15:57, 5 февраля 2019
В Кораблинском районе 12 классов в пяти школах закрыли на карантин
15:46, 5 февраля 2019
В центре Рязани эвакуировали торговое здание
15:06, 5 февраля 2019
Рязанец, продавший городской коллектор и газопровод, оказался бизнесменом — СМИ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2 3

RZN.info публикует вторую часть подборки «было/стало».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 342
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 832
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 105
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 822
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 679
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 2
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум