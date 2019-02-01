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17:54, 1 февраля 2019 800
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За сутки из Рязани вывезли более пяти тысяч кубометров снега

За сутки из Рязани вывезли более пяти тысяч кубометров снега

С 31 января по 1 февраля из Рязани вывезли более пяти тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы прошли на улицах Пушкина, 4-й, 2-й и 5-й Линии, а также на улицах Интернациональной, Маяковского, Новой, Кудрявцева, Павлова, Пожалостина, Циолковского, Гагарина, Ленина, Радищева, Свободы.

Отмечается, что всего с начала недели с улиц города вывезли около 20 кубометров снега.

Из-за гололеда на дорогах Рязани, городские коммунальные службы работают в усиленном режиме. Рабюотники посыпают пескосоляной смесью тротуары, остановки, пешеходные переходы, а также подходы к объектам соцсферы. К работе активно подключились муниципальные предприятия, которые посыпают прилегающие территории и ближайшие улицы.

На обработку улиц дополнительно выделено более 80 кубометров пескосоляной смеси.

«По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается потепление, поэтому эту работу мы должны не только не приостанавливать, но и усилить», — отметил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

Напомним, ранее мэрия отчиталась о вывозе снега с рязанских улиц.


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Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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