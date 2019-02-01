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10:21, 1 февраля 2019 116
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Мэрия отчиталась о вывозе снега с рязанских улиц

Мэрия отчиталась о вывозе снега с рязанских улиц

Мэрия отчиталась о вывозе снега с рязанских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 30 по 31 января с улицы Татарской вывезли около 1500 кубометров снега. Работы прошли также на улицах Пушкина, 2-й, 4-й и 5-й Линии.

В ночь на пятницу, 1 февраля, снег вывезли с улиц Интернациональной (от ОКБ в сторону Бирюзова), Маяковского, Новой, Кудрявцева, Павлова, Пожалостина (со стороны улицы Чапаева), Циолковского (от площади Театральной в сторону проезда Яблочкова), Гагарина (от улицы Братиславской в сторону Спортивной), а также с улиц Ленина, Радищева, Свободы. В работах задействовали 90 единиц техники и 150 человек.

С начала зимы с улиц Рязани вывезли около 80 тысяч кубометров снега.

Отмечается, что в пятницу, 1 февраля, вывоз снега продолжится. Работы планируется провести также на улице Островского.

Рязанцев попросили не парковать машины вдоль дорог. «Автомобили, припаркованные на обочине улицы и препятствующие уборке снега и наледи, перемещаются с помощью эвакуатора на очищенные участки», — говорится в сообщении.


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