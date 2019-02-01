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12:48, 1 февраля 2019 300
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Рязанское управление троллейбуса через суд требует три миллиона от автоколонны

Рязанское управление троллейбуса через суд требует три миллиона от автоколонны

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанское управление троллейбуса через суд требует три миллиона от автоколонны. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда.

УРТ подало заявления в суд, чтобы их включили в список должников «Автоколонны №1310». Отмечается, что сумма возникла в результате распределения доходов между предприятиями.

С аналогичными ходатайствами в суд обратились региональное УФНС (долг 37,7 миллионов), «РГМЭК» (2 миллиона 136 тысяч), «Техносвязь» (255 тысяч), ООО «ТФК «Комтекс» (961 тысяча), АО «Рязаньгоргаз» (80 тысяч), ООО «Сервис центр Гарант-Рязань» (141 тысяча), ООО «Автостандарт» (9 миллионов 428 тысяч).

Ранее заявления подавали рязанские коммунальщики.

Напомним, рязанская автоколонна подала иск о своем банкротстве. Ее долг составил более 77 миллионов рублей.

На предприятии ввели процедуру наблюдения при банкротстве.

В мэрии сообщили, что обстоятельства не повлияют на работу транспорта.


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