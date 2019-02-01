Рязанское управление троллейбуса через суд требует три миллиона от автоколонны. Об этом сообщает
УРТ подало заявления в суд, чтобы их включили в список должников «Автоколонны №1310». Отмечается, что сумма возникла в результате распределения доходов между предприятиями.
С аналогичными ходатайствами в суд обратились региональное УФНС (долг 37,7 миллионов), «РГМЭК» (2 миллиона 136 тысяч), «Техносвязь» (255 тысяч), ООО «ТФК «Комтекс» (961 тысяча), АО «Рязаньгоргаз» (80 тысяч), ООО «Сервис центр Гарант-Рязань» (141 тысяча), ООО «Автостандарт» (9 миллионов 428 тысяч).
Ранее заявления
Напомним, рязанская автоколонна
На предприятии
В мэрии сообщили, что обстоятельства