После инцидента с похищением картины Куинджи из Третьяковки уволили смотрителя зала

Смотрителя, работавшего в зале Третьяковской галереи, откуда похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», уволили, передает
Напомним, картину
Мужчина
Момент кражи попал на
Позже в рязанском художественном музее
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Фото: Pixabay.com
Смотрителя, работавшего в зале Третьяковской галереи, откуда похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», уволили, передает
Напомним, картину
Мужчина
Момент кражи попал на
Позже в рязанском художественном музее
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