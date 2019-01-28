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11:19, 28 января 2019 1 178
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Момент кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи попал на видео

Момент кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи попал на видео

Появился момент кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи. Видео опубликовали на сайте МВД России.

В ролике мужчина подходит к полотну, снимает его и идет по галерее через весь зал.

Подозреваемого задержали. Картину нашли на строящемся объекте в Одинцовском районе, где ее спрятал мужчина.

Напомним, картину украли в воскресенье, 27 января. Отметим, что ретроспектива пейзажиста Архипа Куинджи (1842-1910; 27 января — день его рождения) открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 6 октября и должна продлиться до 17 февраля.

Видео можно посмотреть с 17 секунды


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