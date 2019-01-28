Момент кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи попал на видео

Появился момент кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи. Видео опубликовали на
В ролике мужчина подходит к полотну, снимает его и идет по галерее через весь зал.
Подозреваемого
Напомним, картину
Видео можно посмотреть с 17 секунды
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Появился момент кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи. Видео опубликовали на
В ролике мужчина подходит к полотну, снимает его и идет по галерее через весь зал.
Подозреваемого
Напомним, картину
Видео можно посмотреть с 17 секунды
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С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон.