Задержан подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

Подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи задержали. Об этом передает РИА «
Картину нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Как отметила Волк, мужчину задержали в Заречье Московской области. Подозреваемый рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории объекта, строящегося в Одинцовском районе. Там ее нашла полиция.
По предварительной информации, преступление было совершено для корыстных целей.
В декабре прошлого года подозреваемого уже задерживали за хранение наркотиков. Он является фигурантом уголовного дела и находится под подпиской о невыезде.
По данным Минкультуры, страховая стоимость картины составляет 12 млн рублей.
Напомним, картину