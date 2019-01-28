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8:23, 28 января 2019 226
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Задержан подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

Задержан подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

Фото: Ru.wikipedia.org

Подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи задержали. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Картину нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Как отметила Волк, мужчину задержали в Заречье Московской области. Подозреваемый рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории объекта, строящегося в Одинцовском районе. Там ее нашла полиция.

По предварительной информации, преступление было совершено для корыстных целей.

В декабре прошлого года подозреваемого уже задерживали за хранение наркотиков. Он является фигурантом уголовного дела и находится под подпиской о невыезде.

По данным Минкультуры, страховая стоимость картины составляет 12 млн рублей.

Напомним, картину украли в воскресенье, 27 января.


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