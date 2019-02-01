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21:02, 1 февраля 2019 126
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Меньше процента населения Рязанской области предстоит перевести на «цифру»

Меньше процента населения Рязанской области предстоит перевести на «цифру»

В рамках пресс-конференции по переходу на цифровое телевидение гендиректор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Андрей Романченко заявил, что аналоговое ТВ в Рязанской области смотрят от 0,5% населения.

«На сегодняшний день аналоговое ТВ смотрят от 0,5% населения Рязанской области до 3,2% в Чеченской Республике», — сказал Романченко.

В эфире останутся региональные телеканалы, сказал глава РТРС.

Глава РТРС подчеркнул, что для перехода на «цифру» по стране построили 5040 объектов, что стало самым крупномасштабным проектом наземного цифрового телевидения в мире.

Он отметил, что в качестве эксперимента аналоговое вещание уже отключили в Тверской области.

Романченко посоветовал жителям семи регионов — Тульской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Ярославской и Магаданской областей, а также Чечни — проверить, принимают ли их телевизоры аналоговый сигнал. Для этого, по его словам, необходимо посмотреть, есть ли на телеэкране рядом с логотипами буква «А».

«Если есть, значит, они принимают аналоговое телевидение и им следует настроить телевизор на прием „цифры“. Тогда в случае, если у вас метровая антенна, то нужно купить дециметровую, если у вас старый телевизор, то следует купить приставку, а если телевизор куплен после 2012 года, то нужно просто с помощью пульта перепрограммировать каналы», — посоветовал он зрителям.

Напомним, аналоговое телевидение отключат в Рязанской области 11 февраля. Рязанцы могут купить приставки для телевизоров в магазинах. Подключить их помогут волонтеры.


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