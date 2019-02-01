Чиновницу из Кораблина подозревают еще в двух эпизодах получения взяток. Об этом сообщил
По данным следствия, в апреле 2018 года женщина способствовала продаже жилья на аукционе, организованном для закупки квартир для детей-сирот. После заключения контракта чиновница получила от бывшего владельца квартиры 150 тысяч рублей за помощь.
Кроме того, в это же время она с помощью вымогательства пыталась вынудить другую гражданку дать ей денег за помощь в продаже квартиры.
Напомним, ранее в отношении подозреваемой уже возбуждены
Уголовные дела объединили в одно производство. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и собирают доказательства.