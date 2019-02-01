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13:07, 1 февраля 2019 241
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Чиновницу из Кораблина подозревают еще в двух эпизодах получения взяток

Чиновницу из Кораблина подозревают еще в двух эпизодах получения взяток

Чиновницу из Кораблина подозревают еще в двух эпизодах получения взяток. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в апреле 2018 года женщина способствовала продаже жилья на аукционе, организованном для закупки квартир для детей-сирот. После заключения контракта чиновница получила от бывшего владельца квартиры 150 тысяч рублей за помощь.

Кроме того, в это же время она с помощью вымогательства пыталась вынудить другую гражданку дать ей денег за помощь в продаже квартиры.

Напомним, ранее в отношении подозреваемой уже возбуждены два уголовных дела по аналогичным фактам получения взяток при приобретении администрацией квартир для детей-сирот.

Уголовные дела объединили в одно производство. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и собирают доказательства.


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3 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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