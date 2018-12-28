Следователи возбудили еще одно дело о взяточничестве чиновницы из Кораблина

Следователи возбудили еще одно дело в отношении чиновницы Кораблинского района, которая получила взятку за продажу квартиры для сирот. Об этом сообщил
По данным следствия, весной 2018 года подозреваемая способствовала продаже жилья на аукционе. После заключения контракта она получила от бывшего владельца квартиры 100 тысяч рублей за помощь.
«Уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается», — отметили в пресс-службе.
Напомним, другой случай проиозошел в июне 2018 года. Тогда женщина взяла 200 тысяч рублей за продажу жилья.