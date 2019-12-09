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В ДТП с перевернувшимся внедорожником на площади Ленина пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла вечером, 7 декабря, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Сенной.
По предварительной версии, 19-летний рязанец на «двенадцатой» проехал на красный и врезался во внедорожник Haval под управлением 43-летнего мужчины. От удара внедорожник завалился на бок и врезался в стоящую на перекрестке Kia.
В аварии пострадал 19-летний пассажир из «двенадцатой», а также водитель и 52-летний пассажир Haval.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.